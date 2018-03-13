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أكثر من “500 خبر في “50” صحيفة ورقية والكترونية لتغطية فعاليات مهرجان المعرفة خلال شهر

أكثر من “500 خبر في “50” صحيفة ورقية والكترونية لتغطية فعاليات مهرجان المعرفة خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=551477
المناطق-الرياض

شاركت اكثر من خمسين صحيفة ورقية والكترونية في تغطية مهرجان ارض المعرفة والترفيه والذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ،

وتناولت التغطيات فعاليات الخيمة الذكية والمعرض المصاحب لها ومحطة علاج المدمنين بالمعرض ، والبرامج التدريبية للمثقفين والاعلاميين من الجنسين وبرامج تدريب الاطفال وبرامج مسرح المشاهير والمسرح العام والفرق الاستعراضية للاطفال ( اطفالنا – جيل المستقبل – ارب كيدز و اطفال ومواهب ) بالإضافة إلى برامج زيارة أكثر من ١٢،٠٠٠ طالب وطالبة للخيمة وخيمة التسوق وحديقة الحيوان

وبرامج زيارات الاعلاميين ونجوم الملاعب ونجوم الاسناب شات وغيرهم للمهرجان ، وبلغت عدد الاخبار التي نشرت خلال الفترة من الاثنين ١٤٣٩/٠٢/١٩ وحتى تاريخ اليوم الاحد ١٤٣٩/٠٣/١١ بأكثر من ٥٠٠ خبر صحفي ،

وتقدم ادارة المهرجان برامج مختلفة ذو قوة في جذب الجماهير ، حيث يهدف المهرجان استقطاب مختلف فئات المجتمع من مثقفين واعلاميين و طلبة وطالبات وغيرهم حيث تقدم الخيمة الذكية التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج. صرح بذلك المقدم ناصر الزهراني المشرف على برنامج ارض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ،

وأفاد المقدم ناصر أن الخيمة الذكية تعد من أحدث الأساليب التوعوية حيث تحاكي واقع المدمن الحقيقي وما يمر به خلال فترة الإدمان كاملة في مختلف مراحلها مع تبيان كل التوقعات لنهايته المؤلمة لو استمر في الإدمان ، أو العروج إلى المرحلة الخضراء وهي توقف المدمن عن المخدرات وبدأ مرحلة العلاج وبداية الضوء للحياة الجديدة السعيدة بعيد عن هذه الآفة ، وتضم الخيمة الذكية قسم تعليمي للأطفال حديث ومتطور لتعزيز القيم وقسم لإقامة الدورات التدريبية ، وختم الزهراني حديثه أن المهرجان سيستمر حتى يوم ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ ، حيث وعدت ادارة المهرجان بتكريم كافة الوسائل الاعلامية التي غطت هذا الحدث المميز التاريخي في جدة.

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