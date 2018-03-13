الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس وأعضاء غرفة الشرقية

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية المشكل حديثاً في دورته الثامنة عشرة ، مؤكداً سموه بأن حكومتنا الرشيدة أيدها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لم تبخل في كل ما يدعم أبناء الوطن للمساهمة والمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا ولله الحمد ، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققها غرفة الشرقية خلال الفترة الماضية ، ودورها في تنمية وتطوير اقتصاد المنطقة.

وأشاد سموّه بمساهمات رجال الأعمال في مشروعات التنمية في المنطقة ، مؤكدًا سموه أهمية استمرار الدعم والمبادرات التي تنعكس على تطوير المنطقة والاهتمام بها من كافة الجوانب ، متمنياً سموه لأعضاء غرفة الشرقية التوفيق والسداد في مهامهم التي تشرفوا بها خدمة لدينهم ولوطنهم ولمجتمعهم.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقبال سموه لأعضاء مجلس الإدارة وحرصه واهتمامه يحفظه الله بغرفة الشرقية ، إيماناً من سموه بدور الغرفة في خدمة اقتصاد مجتمع المنطقة الشرقية ، مؤكداً أن المجلس عاقد العزم على تقديم المزيد من الجهود في خدمة مصالح قطاع الأعمال ودعم التنمية في كافة محافظات المنطقة.