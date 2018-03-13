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رحيل “مفاجئ” للفنان الكويتي عبد الله الباروني .. شاهد آخر ظهور له

رحيل “مفاجئ” للفنان الكويتي عبد الله الباروني .. شاهد آخر ظهور له
http://almnatiq.net/?p=551489
المناطق - الرياض

توفي، الثلاثاء، الممثل الكويتي عبد الله الباروني عن 44 عاما، مما أشاع حالة من الصدمة والحزن على رحيل الفنان الذي كان يشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن جثمان الفنان الراحل سيوارى الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات.

وتداول ناشطون صورة نشرها الباروني قبل ساعات بحسابه في سناب شات، تعد الأخيرة قبل إعلان وفاته، ما يثير مزيدًا من علامات الاستفهام، حيث ظهر الراحل بصحة جيدة.

ووُلد الباروني في 1973 ودخل عالم التمثيل في 1991 من بوابة المسرح فشارك في أعمال منها (فري كويت) و(غابة الفرح) و(المحقق كونان)، ونال جائزة أفضل ممثل دور ثان من مهرجان الكويت المسرحي عام 2000 عن دوره في مسرحية (صانع السفن).

وانتقل بعد ذلك إلى الدراما التلفزيونية، التي أكسبته شهرة كبيرة في الكويت. وبرز في مسلسل (الاختيار) عام 2000 مما فتح أمامه الباب للمشاركة في عدد كبير من المسلسلات منها (الأصيل) و(رحلة شقى) و(إخوان مريم) و(مسك وعنبر) و(أنيسة الونيسة).

قدم عددا قليلا من الأعمال السينمائية منها فيلم (شباب كول) في 2004 و(شقة ستة) في 2015 و(هامه) في 2017.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل (الخافي أعظم) من تأليف عبد الله السعد وإخراج أحمد المقلة والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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