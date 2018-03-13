مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يرعى نهائي الانشطة الرياضية لهذا العام 2018م

رعى مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري نهائي بطولة الانشطة الرياضية لهذا العام بين كلا من ادارة الدفاع المدني بالباحة وادارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي والتي انتهت بفوز ادارة الباحة بركلات الترجيح ٣/٤ وشملت هذه البطولة منافسات كرة القدم والسباحة وتحدي رجال الدفاع المدني وسباق المارثون والتي امتدت فعالياتها خلال الاسابيع الماضيه وشارك فيها ما يزيد عن ١٥٠ ضابط وفرد من كافة ادارات الدفاع المدني بالمنطقة

وقد حققت ادارة الباحة المركز الاول في سباق المارثون وكذلك المركز الاول في تحدي رجال الدفاع المدني وايضا المركز الاول في كرة القدم كما حققت ادارة المخواة المركز الاول في السباحة كما تم تكريم الادارات الحكومية المشاركة ( مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالباحة، مدير جمعية بيوت الشباب بمنطقة الباحة، مشرف الامن بالمدينة الرياضية بالباحة، مدير المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة، قائد مدرسة نادي الحي بالجوفاء) كما تم تكريم اللجان المنظمة والمشاركة.