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أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة 

أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة 
http://almnatiq.net/?p=551534
المناطق - جدة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن بن عبدالعزيز آل سعود استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير  في منزله بجدة مساء اليوم صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز  وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من الأهالي الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز  – رحمه الله – .

كما كان في استقبال المعزين إبنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد .

وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم في الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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