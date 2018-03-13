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بر بني حسن تعقد اجتماعها الأول بحضور المحافظ 

بر بني حسن تعقد اجتماعها الأول بحضور المحافظ 
http://almnatiq.net/?p=551549
المناطق-الباحة
عقدت الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن اجتماعها الأول هذا العام بحضور محافظ بني حسن  محمد بن معيض الفايز وأمين عام الجمعيات الخيرية بمنطقة الباحة علي جمعان سرور وعدد من مسؤولي المحافظة .
وفي بداية اللقاء ألقى مدير جمعية البر الخيرية ببني حسن الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الشدوي كلمة الجمعية استعرض فيها منجزات الجمعية ومصروفاتها في العام المنصرم
بعد ذلك دشن محافظ بني حسن الموقع الإلكتروني والشعار الجديد للجمعية والمباني التي قامت ببنائها الجمعية أو شاركت فيها .
إثر ذلك تم تقديم عدد من العروض لأعمال الجمعيه خلال العام المالي المنصرم اطلع فيها الحضور على أبرز الأعمال التطويرية والجهود التي قام بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيه واستعراض أعمال اللجان المساندة
شهد الحفل تبرع رجل الأعمال الشيخ عادل بن حمود بمبلغ عشرة آلاف ريال دعماً منه لأعمال الجمعية

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