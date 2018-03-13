تعليم الليث ” يدشن ملتقى تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع

المناطق - عادل الزهراني

برعاية محافظ الليث الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع ، وحضور مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، ومدير خدمة علاقات المجتمع بشركة نسما القابضة المحدودة سعيد بن محمد آل مشرف ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات بإدارة التعليم وعدد من أهالي المحافظة وأولياء الأمور، تم مساء اليوم الثلاثاء افتتاح معرض نشر ثقافة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ( ارتقاء ) بقطاع ( البنات ) ، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين المدرسة والأسرة والمشاركة في تجويد العملية التعليمية والتربوية المقدمة للطالب للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة .ويقام على كورنيش الليث خلال الفترة من ٢٥ – ٢٧ / ٦ /١٤٣٩هـ.وفور وصول المحافظ قام بافتتاح المعرض وتجول ومرافقوه على أركان المعرض ، وأشاد بجهود التعليم في المحافظة ، في أداء رسالته التعليمية والتربوية وبالجهود التي شاهدها في تنظيم المعرض وأشاد بمستوى المشاركة والعلاقة المثلى بين التعليم والمجتمع .

كما أشاد مدير علاقات خدمة المجتمع بشركة نسما القابضة المحدودة سعيد بن محمد آل مشرف بجهود إدارة التعليم في تفعيل هذه الشراكة الهامة والهادفة بالذات في هذا الوقت ، وقال لقد سعدت بالالتقاء بقيادات التعليم في الليث وباهتمامهم بهذا الجانب وبمستوى الطالبات اللاتي لم يتجاوزن الصف الرابع الابتدائي وهن يتحدثن عن أهداف الملتقى بطلاقة وفصاحة منقطعة النظير .

بدوره شكر مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي الزميلات اللاتي قمن على ترتيب وتنظيم المعرض وأشاد بدور وحدة ارتقاء بقطاع البنات ، في تحويل هذه الشراكات إلى واقع ملموس سنرى نتائجه بإذن الله في مستوى أداء هذه الأطراف التشاركية المدرسة والأسرة والمجتمع في تجويد الرسالة التعليمية والتربوية التي تقدمها الأسرة والمدرسة، وقال لم يصبح التعليم دور المدرسة لوحدها وإنما هو عملية تشاركية وتعاونية لتحقيق الاستثمار الأجدى في أغلى ما يملك هذا الوطن أبنائنا وبناتنا الذين هم رأس المال الحقيقي .

وأشاد بالدعم الذي يتلقاه التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومن سمو أمير المنطقة ونائبه ومن وزارة التعليم .

بدورها قالت المساعدة للشؤون التعليمية بنات الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، بأن برنامج ارتقاء يهدف إلى تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية والتأكيد على دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية، وذلك عن طريق إشراك الأسر في الأنشطة المدرسية ، وهذا ما تعززه حملة نشر ثقافة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع والتي تقام في محافظة الليث ، وبمشيئة الله يتحقق الهدف المنشود منها وذلك بتعريف الأسر والمجتمع المحلي بأهمية الشراكة والأثر الإيجابي العائد منها .

وعبرت( البركاتي )عن بالغ شكرها وتقديرها للداعم الرئيسي شركة نسما القابضة ، و لمديرة وحدة الشراكة فاطمه عبدالله المجايشي وجميع اللجان العاملة ، والجهات الحكومية ، والأسر المنتجة المشاركة

من جانب آخر قالت الأستاذة فاطمه بنت عبدالله المجايشي مديرة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( ارتقاء ) بقطاع البنات ، والمشرفة على الملتقى ، أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في أوساط مجتمع محافظة الليث ، و تعريفهم على آليات بناء شراكة فاعلة مع المدرسة ، كما سيتم اطلاعهم على نماذج علمية للشراكة مستوحاة من تجربة آبستن للشراكة الفاعلة ، من خلال أركان وورش عمل تفاعلية يتحدث كل ركن عن نمط من أنماط الانخراط الفاعل كنمط الوالدية ، والتواصل ، والتطوع، والتعلم في البيت ، وصنع القرار ، بمشاركة المجتمع المحلي ، و رائدات الشراكة في المدارس .

وأضافت : انه سيتاح خلال الملتقى تسجيل أكبر عدد من أولياء الأمور في بوابة ارتقاء التي تشتمل على أنشطة الشراكة التي يتم مشاركة أولياء الأمور فيها مع المدارس والمصادقة على الميثاق الذي يوضح الحقوق والواجبات والمسؤوليات اتجاه أطراف الشراكة المدرسة والأسرة والمجتمع ، واستطلاع آرائهم حول فعالية الشراكه الأسرية في المدارس .

كما يشتمل الملتقى على مشاركة مجموعة من الأسر المنتجة ، و مسرح ترفيهي للأطفال والأسرة، وتتضمن الفعاليات سحوبات على جوائز قيمه يومية .

وعبرت ( المجايشي ) عن شكرها وتقديرها للداعم الرئيسي شركة نسما القابضة يمثلها مدير وحدة علاقات المجتمع أ.سعيد بن محمد آل مشرف ، و مساعدة المدير للشؤون التعليميه بنات الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي ، و رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، ومدير مجمع الأنشطة الطلابية الأستاذ بكري العيافي ومدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، وكافة أعضاء وعضوات اللجان العاملة والبالغ عددهم (٤٠ ) عضوا عضوه.