الأهلي يكسب نقطة من الغرافة ويحافظ على صدارة المجموعة “فيديو”

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تعادل الأهلي أمام ضيفه الغرافة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدف الغرافة مهاجمه مهدي طارمي (56)، وبعدها بدقيقتين سجل هدف الأهلي المهاجم المصري مؤمن زكريا (58)،

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ارتفع الغرافة برصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزيرة الإماراتي.