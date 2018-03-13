تقني ومهني تبوك يطلق برنامج عطاء 

المناطق - علي العميري

دشن اليوم مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك م/ فهد المطيري برنامج ‏تقني العطاء وهو برنامج يهدف الى صيانة 25 من منازل الأسر التي يستهدفها البرنامج .

وأضاف المطيري بأن منطقة تبوك هي إحدى المناطق التي خصتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ البرنامج ويأتي هذا البرنامج بدعم من بنك الرياض ‏ويشارك في البرنامج فريق عمل من متدربين ومدربين ‏من المعهد الصناعي الثانوي بتبوك وقد حث المدير العام فريق عمل البرنامج على مضاعفة الجهود وتقديم خدمات الصيانة بالجودة اللازمة.

الجدير ذكره أن مدير فريق الصيانة بالإدارة العامة م / سالم الحارثي أوضح أنه تم الإعداد والتنسيق مع جمعية الملك عبد العزيز الخيرية في معرفة منازل الأسر المستهدفة وأن فريق العمل يضم مدربين ذو خبرة عالية ومتدربين مؤهلين من أبناء الوطن المعطاء.