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الإمارات تدعم احتياطيات بنك السودان المركزي بإيداع 1.4 مليار دولار

الإمارات تدعم احتياطيات بنك السودان المركزي بإيداع 1.4 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=551578
المناطق - وكالات

أعلنت الإمارات عن دعمها احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وذكر بيان للحكومة الإماراتية، الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها أبوظبي للخرطوم بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.

كما مول الصندوق 17 مشروعا تنمويا بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن “شركة بترول أبوظبي الوطنية” في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ عام 2017 قامت بتزويد السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو 3.2 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي).

وأوضح البيان أن القطاع الخاص الإماراتي يرتبط بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم.

هذا وتستثمر 17 شركة إماراتية في مجالات السياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة.

وذكر البيان أن الصندوق حرص منذ بداية نشاطه التنموي في السودان على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى التحتية الأساسية في البلاد، كما قال إن تحويلات الصندوق ركزت إلى جانب دفع ميزان المدفوعات، على المشاريع ذات الأثر الشمولي مثل السدود ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية التي تُعد نموذجاً للمساهمة الحقيقية.

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