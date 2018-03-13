بلدية وسط الدمام: زيارة 463 منشأة صحية خلال الشهر الماضي

المناطق - الدمام

قامت بلدية وسط الدمام بزيارة 463 منشأة تجارية، ووجهت 160 إنذار وحررت 426 مخالفة، لمختلف المنشآت الصحية، وذلك خلال الشهر الماضي من هذا العام 1439هـ.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري في بيان صحافي، أن البلدية كثفت الحملات الميدانية بهدف رفع المستوى الصحي، والتي شملت الكشف على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في نطاق البلدية.

وأشار الى أنه نتج عن الجولات زيارة 463 محلا صحيا، فيما تم توجيه 160 إنذار وتحرير 426 مخالفة، لمختلف الانشطة الصحية للمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا الى أن اللجان المختصة تقوم بمتابعة المحلات الصحية وذلك حسب البرنامج المعد مسبقا.

وأشار الشمري بأن الحملات تمت لمختلف الأنشطة الصحية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات اللآزمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وشدد على أن البلدية ماضيه في تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأن هذه الجهود تأتي امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.