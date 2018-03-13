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سنودن: مديرة CIA الجديدة قد تعتقل إذا زارت دول الاتحاد الأوروبي

سنودن: مديرة CIA الجديدة قد تعتقل إذا زارت دول الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=551587
المناطق - وكالات

ذكر العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، أن المديرة الجديدة لـCIA، جينا هاسبيل، لن تتمكن من زيارة الاتحاد الأوروبي دون مواجهة احتمال اعتقالها.

وقال سنودن، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “من اللافت أن المديرة الجديدة لـCIA جينا هاسبيل، التي عذبت أشخاصا، لن تتمكن، على الأرجح، من زيارة الاتحاد الأوروبي للقاء رؤساء الاستخبارات الأخرى دون مواجهة خطر اعتقالها بفضل الشكوى، التي تقدم بها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في نيابة ألمانيا”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن سلسلة تغييرات هامة في إدارته، حيث أقال ريكس تيلرسون من منصب وزير الخارجية الأمريكي، وعين مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، بديلا عنه.

ورشح ترامب مع ذلك جينا هاسبيل لمنصب المدير الجديد لـCIA، لتكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا الدور المهم.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بعقد جلسة خاصة لبحث تثبيت ترشيحي بومبيو وهاسبيل.

وتقول مؤسسات حقوقية عدة، من بينها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إن هاسبيل متورطة في عملية تعذيب المشتبه بهم في الإرهاب داخل المعتقلات التابعة للاستخبارات الأمريكية.

وطفت هذه القضية على السطح على خلفية قصة أبو زبيدة، الذي اتهمته CIA بأنه المسؤول عن تجنيد العناصر في تنظيم “القاعدة” الإرهابي، حيث يقول حقوقيون ومسؤولون مطلعون إنه تعرض للتعذيب في سجن تابع للوكالة في تايلاند بإدارة هاسبيل.

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