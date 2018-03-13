موديز: 4% نمو متوقع لإقراض البنوك السعودية بـ 2018

المناطق - وكالات

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز MOODY’S تعافي الإقراض المصرفي في المملكة حتى بعد زيادة نسبة القروض المتعثرة.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع زيادة محفظة القروض لدى البنوك السعودية بنسبة 4% مقارنة مع انخفاضها بـ 1% خلال العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي، سيدفعان نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.3% في 2018 مقارنة مع تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي.

وكان متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية “السايبور” ارتفع على الودائع بالريال السعودي لمتوسط 3 أشهر إلى 1.8929 % خلال شهر يناير الماضي، مقابل 1.8735 % في شهر ديسمبر 2017. ويعد متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر يناير 2018، الأعلى في 11 شهراً.

وكانت “مؤسسة النقد” قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 3 مرات العام الماضي، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ أكثر من 30 عاما.

ورفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند نفس مستوياته دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2 في المائة.