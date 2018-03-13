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أمانة الشرقية : حملة توعوية لتنمية استثمارات المنطقة

أمانة الشرقية : حملة توعوية لتنمية استثمارات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=551594
المناطق - فهد المريخي

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة تسويقية موسعة للتعريف بالفرص الاستثمارية في المنطقة .
وشملت الحملة الكشف عن جهود الأمانة التي تهدف إلى خلق بيئة تشاركية استثمارية، إضافة إلى نشر لوحات توعوية وارشادية على المواقع الاستثمارية وبدأت أمانة الشرقية مؤخرا، حملتها التوعوية الهادفة لمشاركة المجتمع في صناعة الاستثمار بالمنطقة .

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذه الحملة تأتي لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة في انتهاج الشفافية واشراك المجتمع في التنمية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين مشيراً إلى أن الجهود والخدمات الاستثمارية تأتي لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة في تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص من خلال تسويق المواقع الاستثمارية واشراك المجتمع .
ويساهم بدعم التنافسية بالمنطقة .
وأشار الجبير إلى حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم مستثمري المنطقة ورواد الأعمال من الجنسين وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لافتاً إلى تم اطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية للمستثمرين والتي جاءت لدعم مستثمري الأمانة ورواد الأعمال كما تسهم في خلق بيئة استثمارية واعدة بكافة بلديات المنطقة الشرقية .
وأكد الجبير أن الخدمات الالكترونية تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية وشراء واستلام كراسات المزايدات دون الحاجة للزيارة الحضورية .
كما دعا أمين المنطقة الشرقية مستثمري المنطقة، ورواد الأعمال والمهتمين في المجال الاستثماري لتقديم الملاحظات والافكار الهادفة لتطوير منظومة الاستثمار ودعم عجلة التنمية بالشرقية بمختلف القنوات الرقمية.
بدوره ؛ كشف مدير عام تنمية الاستثمارات بالأمانة المهندس حمدان العرادي أنه بمتابعة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير تم اطلاق حملات متنوعة وموسعة لترجمة رؤية المملكة 2030 وتنفيذ مبادرات خطة التحول الوطني 2020 والخاصة بصناعة بيئة استثمارية جاذبة وواعدة من خلال مشاركة المجتمع بمختلف اطيافه كمستثمرين ورواد اعمال ومستفيدين من الجنسين مشيراً إلى أنه تم ارسال أكثر من مليون رسالة جوال قصيرة sms و أكثر من 300 ألف رسالة بريد الكتروني وتوفير 250 لوحة منتشرة بالطرق والشوارع ولوحات كبيرة في الطرق الرئيسية ونشر مقاطع فيديو وبنرات ثابته ومتحركة على القنوات الرقمية التفاعلية والتي تهدف لحث الجميع للمشاركة بالأفكار والملاحظات والدخول بالمزايدات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الأمانة بهدف الارتقاء بمنظومة الاستثمارات وتحسينها.

وأضاف : أنه جاري اطلاق دفعة أولى من لوحات تدعو شرائح المجتمع لإبداء المقترحات الاستثمارية من خلال وضع لوحات على املاك الأمانة وتحتوي على وسائل التواصل للأمانة واشار العرادي إلى أنه تم تقديم عروض واوراق عمل لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالشرقية في عدد من الملتقيات لافتا إلى أن التنسيق جاري لزيارة مقرات الغرف التجارية الكبرى بالمملكة والمشاركة بالمناسبات والفعاليات بهدف تسويق الفرص الاستثمارية والاستفادة من الملاحظات والمقترحات .

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