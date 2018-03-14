سجن نائب الرئيس الإيراني السابق 15 عام لإدانته بالفساد

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أودع حميد بقائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، السجن الثلاثاء، تنفيذا لحكم بسجنه 15 عاما لإدانته بقضايا فساد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكان حميد بقائي، البالغ من العمر 48 عاما، نائبا للرئيس المحافظ أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة لولايتين بين عامي 2005 و2013، ومديرا لمكتبه خلال ولايته الثانية.

وبقائي متهم باختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن النيابة العامة في طهران أن “شرطيين أوقفوا المحكوم وأودعوه السجن”.

يذكر أنه في عام 2015، سجن بقائي 7 أشهر لأسباب غير معروفة. وأثناء توليه مهامه تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.

ورفض مجلس صيانة الدستور، السلطة التي تبت في طلبات الترشح للانتخابات، طلب ترشح أحمدي نجاد وبقائي للانتخابات الرئاسية في 2017.