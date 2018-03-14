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مجلس التعاون يدين تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

مجلس التعاون يدين تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني
http://almnatiq.net/?p=551600
المناطق - واس

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في قطاع غزة، واستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، مما أسفر عن إصابة عدد من المرافقين بجروح بليغة.
ووصف الزياني الحادث بالعمل الاجرامي الجبان الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية كافة ، معبرًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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