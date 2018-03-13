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قوات الشرعية تسيطر على مواقع في معقل الحوثيين بصعدة

قوات الشرعية تسيطر على مواقع في معقل الحوثيين بصعدة
http://almnatiq.net/?p=551603
المناطق - الرياض

قال مصدر عسكري يمني إن قوات الحكومة الشرعية في اليمن سيطرت اليوم الثلاثاء، على قرى ومواقع عسكرية بمحافظة صعدة (معقل الحوثيين)، قرب الحدود مع السعودية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن قوات اللواء السابع حرس حدود، شنت هجومًا على مواقع الحوثيين، وسيطرت لأول مرة على قرى ومواقع “المثهرة” و”الحنكة” و”قلة فراس” بمديرية رازح، غربي صعدة.

وأشار إلى أن تلك القرى الجبلية كانت تمثل مواقع استراتيجية للحوثيين.

وأضاف أن الحوثيين كانوا يقصفون من تلك القرى مواقع عسكرية ومدنية في السعودية.

ولفت إلى أن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال المعارك، من دون أن يورد حصيلة محددة، ولم يصدر أي تعقيب فوري من جانب الحوثيين.

وكانت القوات الحكومية قد استحدثت جبهة جديدة ضد الحوثيين، غرب صعدة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بجانب جبهتي كتاف (شمال شرق المحافظة)، وباقم (شمال).

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