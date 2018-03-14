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تدمير تعزيزات قتالية وبشرية للحوثيين شمالي البيضاء

تدمير تعزيزات قتالية وبشرية للحوثيين شمالي البيضاء
http://almnatiq.net/?p=551608
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن سلسلة غارات على ميليشيات الحوثي الإيراني شمالي محافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المتمردين وتدمير “تعزيزات قتالية”.

وقالت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز”، الثلاثاء، إن غارات مقاتلات التحالف العربي “دمرت تعزيزات قتالية وبشرية تابعة لمليشيات الحوثي شمالي محافظة البيضاء”.

وأضافت المصادر العسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية “مركبة عسكرية تحمل ذخائر للمليشيات في شعب البان التابع لمديرية الملاجم، وتم تدميرها بالكامل”.

كما استهدف الطيران بغارات أخرى “ثلاث مركبات تابعة للمتمردين في أشعاب فضحة، كانت تقل مقاتلين وأسلحة، مما أسفر عن “تدميرها ومقتل من كانوا على متنها”.

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