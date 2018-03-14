شاهد .. موقف “محرج” لهيلاري كلينتون في الهند !

المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو، مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، وهي تفقد توازنها وتوشك على السقوط مرتين، خلال نزولها على سلم في زيارة لها إلى الهند.

وظهرت كلينتون في بداية الفيديو، الذي نشره موقع “ذا أميركان ميرور”، وهي تنزل على الدرج، ممسكة بأحد مرافقيها، إلا أنها تعثرت وفقدت توازنها لكنها لم تسقط.

وما أن تعرضت لتلك العثرة، حتى اقترب شخص آخر وأمسك بذراعها الأخرى، لتنزل على الدرج برفقة الرجلين. ورغم حرصها الشديد، فإن كلينتون تعثرت مرة أخرى وكادت أن تسقط.

وكانت وزيرة الخارجية السابقة قد تعرضت خلال خوضها معركة الانتخابات الرئاسية التي خسرتها أمام دونالد ترامب، قد تعرضت لمواقف مشابهة أكثر من مرة وسط تقارير تشكك بصحتها.