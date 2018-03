شاهد .. كريستيانو رونالدو لأهل الغوطة السورية: “كونوا أقوياء.. لا تستسلموا”

المناطق - الرياض

نشر نجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” على حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء فيديو من قلب الغوطة الشرقية لدمشق.

وفي لفتة تضامن مع أهل الغوطة التي شهدت خلال الأسبوعين المنصرمين أدمى أيامها، نشر لاعب الكرة البرتغالي الشهير فيديو يظهر حجم الدمار الذي طال الغوطة.

وكتب موجها كلامه إلى أهل المدينة المنكوبة:” كونوا أقوياء، لا تستسلموا”. كما أرفق تغريدته بهاشتاغ #7WordsForSyria ذاكرا منظمة @SavetheChildren

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتضامن فيها رونالدو مع مآسي الشعب السوري فقد ظهر نجم الريال قبل عام في فيديو تضامني مع أطفال سوريا، حيث دعا إلى تحقيق أحلامهم.

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 13, 2018