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أمريكا تهدد بقصف سوريا .. والجيش الروسي يتوعد بالرد

أمريكا تهدد بقصف سوريا .. والجيش الروسي يتوعد بالرد
http://almnatiq.net/?p=551642
المناطق - وكالات

نقلت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء عن الجيش قوله إنه سيرد على أي ضربة أمريكية على سوريا. وأكد الجيش أنه سيستهدف أي صواريخ ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم.

ونقلت الوكالة عن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان قوله إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر.

وكانت الولايات المتحدة، قد طالبت منذ فترة في مسودة قرار جديد مجلس الأمن الدولي بالدعوة لوقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يوماً كما تطلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس “الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين”.

كما ينص على “الدخول الآمن والمستمر دون عرقلة” لقوافل المساعدات الإنسانية والقيام بـ”عمليات إخلاء طبي آمنة وغير مشروطة في الغوطة الشرقية”.

وكانت سفيرة أميركيا بالأمم المتحدة نيكي هيلي قالت أمام مجلس أن وقف إطلاق النار الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين “فشل” مع تصعيد النظام السوري بدعم من روسيا هجومها على الغوطة، مضيفةً: “لقد قمنا بصياغة مشروع قرار جديد لا يسمح بأي التفاف” عليه. وأكدت أنه “آن الأوان للتحرك”.

كما حذّرت هيلي من أنه عندما يتقاعس مجلس الأمن عن التحرك بشأن سوريا “فهناك أوقات تضطر فيها الدول للتحرك بنفسها”، مضيفةً: “الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك”.

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