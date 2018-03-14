(فيديو) هل استقبلت مكالمة تبدأ بهذا الكود ؟ .. احذر فقد تكلفك الكثير

المناطق - الرياض

نشر موقع ” CNBCarabia ” فيديو بعنوان “هل إستقبلت مكالمة فائتة من تونس؟.. احذر فقد تكلفك الكثير” ذكر فيه أن هذه المكالمات هي نوع من الإحتيال تكلف الكثير من رصيد الهاتف.

وأوضح الفيديو، أن المكالمة ترد من تونس على أساس أنها مكالمة فائتة “appel en absence” وعند معاودة الإتصال تكلف 20 دولارا ما أن يجيب الموزع الصوتي و9 دولارات لكل دقيقة.

ويسمى هذا النوع من مكالمات الإحتيال “one ring scam “، حيث يتصل عليك رقم من دولة أجنبية ثم يغلق سريعا، ما يثير الفضول.

وتعاود الإتصال وعند الإتصال تجد ردا آليّا و يبدأ الرصيد في التآكل بصفة كبيرة بداية من 20 دولارا منذ الوهلة الأولى للرد.

وأشارت “سي أن بي سي أن” إلى أن مكالمات الإحتيال تبدأ بـكود +216 الخاص بتونس وكود 007 روسيا وباكستان 0092 وأفغانستان 0093 وبيلاروسيا 00375 ونيجيريا 00234.