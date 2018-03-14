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روما وأشبيلية إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

روما وأشبيلية إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=551654
المناطق - وكالات

تأهل فريقا روما الإيطالي وأشبيلية الإسباني لربع نهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-صفر بينما تأهل الفريق الإسباني على حساب مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل البوسني إدين دزيكو (52) هدف روما اليتيم في المباراة على الملعب الأولمبي في روما.

وكان شاختار دانييتسك فاز 2-1 ذهابا في خاركيف قبل 3 أسابيع، وتأهل الفريق الإيطالي لتسجيله خارج القواعد.

وفي المباراة الثانية سجل الفرنسي وسام بن يدر هدفي إشبيلية في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا صفر-صفر.

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