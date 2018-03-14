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للرجال و النساء .. وظائف إدارية وفنية في شركة المراعي

للرجال و النساء .. وظائف إدارية وفنية في شركة المراعي
http://almnatiq.net/?p=551658
المناطق - الرياض

أعلنا شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية للسعوديين (رجال ونساء) في كل من الرياض وجدة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مساعدة مندوب مبيعات طبية – جدة (ssistant Medical Sales Representative)
– مساعد مدير العلامة التجارية – الرياض (Assistant Brand Manager)
– مدير التدقيق الداخلي – الرياض (Senior Internal Audit Manager)
– مدير التميز في الأعمال – الرياض (Senior Business Excellence Manager)
– مشرف توظيف أول – الرياض (Senior Recruitment Supervisor)
– منسق مكتب دعم – الرياض (Helpdesk Coordinator)
– مهندس أجهزة – الرياض (Hardware Engineer)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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