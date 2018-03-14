للرجال و النساء .. وظائف إدارية وفنية في شركة المراعي

المناطق - الرياض

أعلنا شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية للسعوديين (رجال ونساء) في كل من الرياض وجدة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مساعدة مندوب مبيعات طبية – جدة (ssistant Medical Sales Representative)

– مساعد مدير العلامة التجارية – الرياض (Assistant Brand Manager)

– مدير التدقيق الداخلي – الرياض (Senior Internal Audit Manager)

– مدير التميز في الأعمال – الرياض (Senior Business Excellence Manager)

– مشرف توظيف أول – الرياض (Senior Recruitment Supervisor)

– منسق مكتب دعم – الرياض (Helpdesk Coordinator)

– مهندس أجهزة – الرياض (Hardware Engineer)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.