للرجال و النساء .. وظائف إدارية وفنية في شركة المراعي

أعلنا شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية للسعوديين (رجال ونساء) في كل من الرياض وجدة.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– مساعدة مندوب مبيعات طبية – جدة (ssistant Medical Sales Representative)
– مساعد مدير العلامة التجارية – الرياض (Assistant Brand Manager)
– مدير التدقيق الداخلي – الرياض (Senior Internal Audit Manager)
– مدير التميز في الأعمال – الرياض (Senior Business Excellence Manager)
– مشرف توظيف أول – الرياض (Senior Recruitment Supervisor)
– منسق مكتب دعم – الرياض (Helpdesk Coordinator)
– مهندس أجهزة – الرياض (Hardware Engineer)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.
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