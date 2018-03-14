شاهد: ذئاب آلية لحماية المحاصيل باليابان

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يكاد لا يمضي يوم دون أن يخرج علينا اليابانيون بابتكارات جديدة تثير الإعجاب والدهشة في آن معاً. ففي محاولة منهم لحماية محاصيلهم الزراعية من الخنازير البرية، ابتكر اليابانيون ذئاباً آلية تشبه إلى حد بعيد الذئاب الحقيقية.

وتتميز الذئاب الآلية التي تعمل على بطاريات قابلة للشحن بالطاقة الشمسية، بمقدرتها على إخافة أي مخلوق غريب يقترب من الحقل عبر العواء.

وصمم الذئب الآلي الذي تبلغ قيمته خمسة آلاف دولار أمريكي، بطريقة تمكنه من إنتاج مجموعة من الأصوات المخيفة التي تعمل على إرباك الخنازير البرية وإبعادها عن محاصيل المزارعين.

وتم اختبار الذئاب الآلية في الصيف الماضي بنجاح، وسيتم البدء بإنتاجها وإتاحتها أمام المزارعين في جميع أنحاء اليابان.

وقال ناطق باسم وزارة الزراعة اليابانية، إن قيمة الخسائر في المحاصيل الزراعية التي تسببت بها الحيوانات البرية بلغت 46 مليون دولار في 2015.

من الجدير بالذكر بأن مشكلة الخنازير البرية آخذة بالنمو بشكل متزايد في اليابان، وعادة ما تؤثر سلباً على العديد من المحاصيل مثل البطاطا والأرز، وفقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.