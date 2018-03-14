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عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها
http://almnatiq.net/?p=551679
المناطق_وكالات

أفادت تقارير إعلامية إن عاصفة شمسية قوية في طريقها للأرض اليوم الأربعاء، ويحتمل أن تتسبب بأضرار في إمدادات الطاقة وتشوش الأقمار الاصطناعية.

انفجار ضخم في الغلاف الجوي للشمس
وحسب “ديلي ميل”نشأت العاصفة الشمسية ، الأسبوع الماضي، وذلك من جراء انفجار ضخم في الغلاف الجوي للشمس والمعروف بالتوهج الشمسي، حيث شحن هذا الانفجار جسيمات في طريقها الآن نحو الأرض وهو ما سيؤثر على إمدادات الطاقة.

الجسيمات المتجهة إلى الأرض الأكبر في هذا العام
ونقلت “ديلي ميل” عن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، قولها إن تلك الجسيمات المتجهة مباشرةً إلى الأرض، هي الأكبر في هذا العام كما يؤثر التوهج الشمسي على الأرض عندما يحدث في جهة الشمس المقابلة للأرض، وقد تولد سحباً من البلازما وحقولاً مغناطيسية.

شقوق الاعتدال
ويصادف وصول العاصفة الشمسية مع تشكل “شقوق الاعتدال” في المجال المغناطيسي للأرض وتضعف هذه الشقوق الحماية الطبيعية لكوكبنا أمام الجسيمات المشحونة، وقد تسبب في تشويش لأنظمة الطائرات وأجهزة تحديد المواقع. واستجابةً لمثل تلك المتغيرات، يستطيع المهندسون المسؤولون عندما يشعرون بتعاظم تأثير التوهج، إيقاف تشغيل أنظمة معينة على الأقمار الاصطناعية، والاستعداد للنتائج المترتبة لمثل هذا الحدث على شبكات تزويد الطاقة.

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