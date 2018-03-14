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ضبط مصنع للخمور بجدة

ضبط مصنع للخمور بجدة
http://almnatiq.net/?p=551691
المناطق_عادل الزهراني

أسفر التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة والبحث الجنائي بالمحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور تديره شبكة من العمالة الوافدة في أحدى استراحات الأحياء بمحافظة جدة.
وبتضافر الجهود تم الوصول إلى مكان الاستراحة وضبط مصنع للخمور يحوي كميات كبيرة منها، ومواد وأدوات تصنيع الخمور، كما عثر على عدد كبير من القوارير المملوءة بالخمور المجهزة للترويج.
الجدير بالذكر أن أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تلقى بلاغاً عن الموقع وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وبالشراكة مع الجهات المختصة تم إكمال اللازم حيال الكمية المضبوطة حسب التعليمات والأنظمة المنظمة لذلك.

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