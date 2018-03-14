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الجيش اليمني يحقق تقدماً جديداً في جبهة نهم شرق صنعاء

الجيش اليمني يحقق تقدماً جديداً في جبهة نهم شرق صنعاء
http://almnatiq.net/?p=551696
المناطق_وكالات

حقق الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا في جبهة #نهم شرق #صنعاء، حيث تمكن من تحرير سلسلة جبال رباعين والأدمغ.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة، إن المعارك أسفرت عن مقتل ستة وعشرين من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات، كما أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية ومدرعتين، وفرار الميليشيات من مواقعها.

كما شن الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية نهم، وجرى استهداف سبعين عنصرا من الميليشيات على مشارف مسورة، وتدمير مدرعات وعربات عسكرية.

من جانبه، أكد محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية في تقهقر وتراجع مستمر أمام تقدم قوات الشرعية.

وأشار اللواء شريف إلى المأساة التي يعيشها المواطنون في صنعاء في مناطق سيطرة الانقلاب، لافتاً إلى أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، ويعانون الحرمان من الخدمات والمرتبات بفعل الانقلابيين.

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