أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي بأنه ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح.
وأضاف العصيمي بالقول: الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة ومن واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة.
«التعليم» تكشف حقيقة إلزام منسوباتها بقيادة السيارة
أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي بأنه ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح.
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