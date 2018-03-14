«التعليم» تكشف حقيقة إلزام منسوباتها بقيادة السيارة

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أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي بأنه ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح.

وأضاف العصيمي بالقول: الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة ومن واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة.