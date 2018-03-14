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بخاري: العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حالاتها

بخاري: العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حالاتها
http://almnatiq.net/?p=551702
المناطق_وكالات

بعد سحب السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب نتيجة “ظروف خاصة”، باشر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري، الثلاثاء، اتصالاته مع القيادات اللبنانية غداة وصوله إلى بيروت وتكليفه رئاسة البعثة السعودية.

وأوضح الوزير بخاري في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن عملية سحب السفير إجرائية، مؤكدا أنها لا تحتمل أي تفسيرات غير تلك المعلنة.

وشدد على أن العلاقات اللبنانية – السعودية في أفضل حالاتها، متوقعاً أن تشهد مزيدا من التطورات الإيجابية، مكرراً حرص المملكة على استقرار وازدهار لبنان، ودعمها الدائم لكل ما فيه خير لأبنائه ومؤسساته.

وكان بخاري زار بعد إعادة تكليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال بعد اللقاء: عرضنا في الزيارة الأوضاع والتطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت لدولته حرص المملكة ودعمها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره”.

. وكان بخاري التقى أيضا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على أن يغادر الأربعاء إلى روما للمشاركة في المؤتمر المخصص لبحث دعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.

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