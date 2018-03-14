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تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الإمام

تفاصيل الوظائف الإدارية بجامعة الإمام
http://almnatiq.net/?p=551705
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25 /6 /1439 هــ حتى يوم الخميس 27 /6 /1439 هـ ، وذلك عن طريق موقع الجامعة على الانترنت:

http://www.imamu.edu.sa

وأوضح مدير عام شؤون الموظفين الأستاذ عبدالله بن إبراهيم عسيري أن الجامعة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية طرحت عدد من الوظائف (للرجال) من المرتبة الأولى وحتى المرتبة العاشرة.

وشكر عسيري مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على توجيهاته بإيجاد وظائف إدارية لشغلها بمواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية ولسد احتياجات الجامعة بالكفاءات الوطنية.

ولمزيد من المعلومات والتعرف على الوظائف الشاغرة عبر الرابط التالي:

https://imamu.edu.sa/news/pages/news-24-6-1439-8.aspx

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