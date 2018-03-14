تركي آل الشيخ: لا يهمني لو قالوا دفعنا للإسبانيين لاحتراف لاعبينا

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قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حوار نشرته صحيفة الرياضية ننقله كما ورد في نصه

نقلنا كما فعلنا يوم أمس حديثه دون زيادة، أو نقصان.. نقلناه حرفيًّا كما قال وروى وتحدث…

01

صحيفة “آس” الإسبانية قالت: إن السعودية دفعت “فلوس” كي يحترف لاعبوها؟

– مَن هي صحيفة “آس”، مَن ممولها، ومَن وراءها.. اسأل نفسك هذا السؤال.

02

بالنسبة إلى الخبر، نترك الصحيفة جانبًا، الخبر صحيح أم غير صحيح؟

– والله إذا بيفيد لعيبتي.. بدفع مو فلوس بس، بدفع دم.

03

كأس العالم باقٍ عليها 100 يوم أو أقل، وأعمدة المنتخب احتياطيون في تمارين أندية إسبانية، هل هذا مزعج لك؟

– أكيد مزعج، لكننا متابعينهم ومبسوطين في التمارين وشادين حيلهم.

04

مستوى الدوري هذا الموسم قد يكون أقل مستوى، لكن في الثلاث جولات الأخيرة بدأ يتصاعد.. عاجبك الدوري، راضي عنه كشكل وكمنافسة.. عندك أفكار تطويرية الموسم الجاي؟

– لظروف معينة، تلاحظ الدوري هالسنة، دوري أول شي كان فيه فترة تأهل لكأس العالم، ثاني شي فيها تغييرات كثيرة من ناحية الأنظمة والقوانين، ثالث شي، في كثير من الأندية عندها مشاكل وهذا أثر على المستوى الدولي زي الاتحاد وزي الشباب وزي النصر، فهذا شي طبيعي اللي قاعد يصير.

05

ملف مزعج أيضًا في الكرة السعودية ملف الحكام.. وأبديت انزعاجك أكثر من مرة عبر تغريداتك.. ما هي الحلول المطروحة؟

– شغالين على هالملف، ما نقدر نفصح عنه، شغالين مع شخصية كبيرة لا نقدر نفصح عنها إن شاء الله إلا بعد المونديال.

06

مشروع المواليد كان من المشاريع الأولى التي أعلنتها في السعودية، هل النتائج حتى الآن مُرضية لك؟

– والله، شوف أحمد الفقي، وشوف علي النمر، وشوف مين في بعد عندنا، عبد الفتاح آدم، ومين في بعد.

07

لكن يوجد لاعب واحد فقط يلعب أساسيًّا من مجموعة كبيرة، هل هذه النتيجة مُرضية؟

– هذه النتيجة مُرضية.. إلى حد ما.

08

ليش إنت مستفز في تويتر؟

– مستفز في إيش.. من أي ناحية.. إني أقول الصدق.. إذا الصدق قاعد يستفز الناس، وإذا مو متعودين يسمعون الصدق فأنا مستفز.

09

أنت حاد في ردودك، وتتعامل مع الناس بحدة؟

– أرد بحق.. مو بحدة.. فرق بين بحق وبحدة.

10

لأ.. يعني في حدة.. خلنا نقول أوفر.. ليش أخدت وأعطيت كثير مع جمهور الهلال، مع إنك تعرف أحيانًا بعضهم اللي غير يتكلم مو سعوديين، ويصطادون في الماء العكر ومدفوعين؟

– أنا قاعد أتكلم مع السعوديين، وليس الجهات الخارجية، موضوع دياز، تأخرت إدارة الهلال في توضيح سبب إقالة دياز مما حملني الشارع إن أنا كأني ورا الموضوع، وشي واضح إني لست ورا الموضوع، ولو ورا الموضوع أساسًا من البداية كان اسم دياز مطروح لتدريب المنتخب في فترة من الفترات وأنا كنت رافض هذه الفكرة يوم أُخذ رأيي، إدارة الهلال وضحت في وقت متأخر، إتحملت الضغط، ما يهمني والهلال من أكثر الأندية التي استفادت من الهيئة، والهيئة لا تتحمل ورئيس الهيئة لا يتحمل نتيجة ما حصل للهلال الأخطاء اللي قاعدة تصير، أرجع أقولك أربعة محترفين من محترفي الهلال ما يلعبون.

11

هل أزعجك هذا الهجوم عليك بعد إقالة دياز؟

– حطوني شماعة.. وهناك ناس اصطادوا في الماء العكر.. زي جمهور الاتحاد بعد موضوع أنمار الحائلي، وزي جمهور من جمهور النادي الأهلي بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبد الله، طبعًا ابتعاد خالد بن عبد الله وذهاب الأمير فهد بن خالد، مرحلة قاعدة تروح، إنت قاعد تتعامل مع شارع مختلف الميول، مختلف الأفكار.

12

شخصيًّا، لو كنت مكان الأمير نواف بن سعد هل تقيل دياز؟

– لو كنت مكان نواف بن سعد أقلت دياز قبل فترة طويلة من إقالته هذه، وبعد البطولة الآسيوية بفترة بسيطة لأنها وضحت المشاكل في الهلال بعد ما ابتعد إدواردو وخربين عن اللعب في الهلال، لكن أنا لو لدي القرار في نادي الهلال كنت في لحظة الإبعاد من دياز كنت مجهز البديل المناسب.

13

طيب، تسرَّب بعد إقالة دياز من الهلال أن أحد الأندية السعودية كانت تريد التعاقد معه والهيئة وقفت.. ومنعت التعاقد.. صحيح؟

– في ميثاق شرف.

14

صحيحٌ هذا الكلام.. بعدما أقيل.. أوقفت تعاقد الأهلي مع دياز؟

– كان من ضمن الخيارات، واتصلوا وسألوني، وقلنا لا نفضل.

15

هناك أكثر من رئيس نادٍ جديد في الموسم المقبل، ماذا تقول لهم حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها؟

– مد لحافك على قد رجولك.

16

ما فيه فزعات من عندك؟

– ما في فزعات.

17

تحدثت عن خبر يخص محمد نور ما هو؟

– أسعى إلى رفع الإيقاف عن نور، وأسعى إلى تنظيم مهرجان اعتزال يليق به.

18

ما الشكل التلفزيوني الذي تريده لنقل مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد؟

– أتمنى يكون عندنا نقل مباريات مماثل لنقل سكاي تي في للدوري الإنجليزي.

19

هل لديك توجيهات من الحكومة بمنع تشفير الدوري؟

– قلتها مليون مرة، المواطن السعودي راح يرى المباريات مجانًا بجودة عادية، لكن من أراد إضافات ومميزات وأشياء حصرية، ونقل حصري عليه أن يدفع.

20

هل سيكون على أكثر من قناة، ستبيعون لقنوات غير سعودية؟

– القرار هذا مو بقراري، قرار اتحاد الكرة السعودي، وأعتقد إنهم خلصوا مع STC والموضوع راح يكون لـ STC فقط.

21

STC فقط؟

– أيوه STC فقط.

22

اجتمعت مع بيتزي، واجتمعت مع جهازه المساعد، واجتمعت مع نواف التمياط في الفترة الأخيرة، هل أنت راضٍ عن خطواتهم؟

– كل الرضا.

23

ما سقف طموحك في المونديال؟

– سقف الطموح أفضل من المشاركات اللي قبلها.. نتائج ومشاركات اللي قبل.

24

نتكلم عن ربع نهائي إذن؟

– أفضل من المشاركات اللي قبل، لا تقيس المشاركة الأولى.

25

الأدوات بالنسبة إليك موجودة للوصول إلى ربع النهائي؟

– والله يا طويل العمر إذا بنتكلم، أنا بتكلم الآن كمشجع مو برئيس هيئة.. عندي تحفظ كثير على مستوى السهلاوي.. عندي تحفظ كثير على مستوى أسامة هوساوي.. عندي تحفظ كثير على مستوى حراسة المرمى.. عندنا مشكلة في خط الهجوم، وفي اللاعب اللي يجيب أهداف، هذي مشاكل قاعدين نواجهها، وعندنا مشكلة في لياقة اللاعب السعودي.. بيتزي يقولي: إن اللاعب السعودي أقل من إستاندر اللاعب العالمي لياقيًّا بـ20، 30 في المئة وهذي مشكلة كبيرة.. يعني اللعيبة في العالم أحسن منك لياقيًّا بـ20 ،30 في المئة في أوروبا وأمريكا الجنوبية وجزء كبير من إفريقيا.

26

لديك أصدقاء كثر في مصر، وترتبط بعلاقات واسعة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، السعودية ومصر في مجموعة واحدة، كيف تنظر لهذه المباراة؟

– السعودية ومصر عينين في راس، بس أنا سعودي قبل لا أكون مصري.

27

تتابع المنتخب المصري والمنتخب السعودي، مَن الأفضل؟

– أتمنى أن نصل للمباراة الأخيرة بيننا وتكون النتيجة محسومة لأحدنا مسبقًا، أنا مصري الهوى، علاقتي بمصر من عام 89 ميلادي، أحب مصر وكنت أروح مع والدي ووالدتي لمصر كثيرًا، وجدي وجدتي وتربطنا علاقة وثيقة مع ناس في مصر من أعوام، إحنا ومصر شعب واحد، والرسول “صلى الله عليه وسلم” وصانا على أهل مصر.

28

وزير دولة، مستشار في الديوان الملكي، مشاغل واجتماعات وسفر، متى تجد الوقت لكتابة الشعر؟

– الشعر نسيناه زمان..

29

لم تعد تكتب؟

– في مناسبات معينة.

30

هل تجد وقتًا تمارس فيه هواياتك الخاصة؟

– الوقت اللي ألقاه، أتمنى إني ألقى وقت أنام فيه.

31

متى آخر مرة أخذت إجازة؟

– الآن أنا في إجازة.

32

أراك تعمل وأنت في هذه الإجازة؟

– اللي مثلي لا يوجد لديه إجازة.

33

بالنسبة لك كرياضي، أكثر تظاهرة حبيتها وكان ودك تشارك فيها؟

– لو ترك الحبل عالغارب، لشاركت في البلايستيشن وشاركت في البلوت وشاركت في المصارعة الحرة.

34

كل هذه التظاهرات الاجتماعية الرياضية، صارت كما تحب؟

– صارت كما أحب، وأحسن، وما كنت متوقع ردات الفعل وكان كثير عندي في المكتب يتحدوني في هذا الموضوع، والحمد لله.

35

في هالملف تحديدًا، الناس اللي قاعدين يتابعون من برا يقولون: تركي آل الشيخ الأشياء اللي كان يحبها في مراهقته وفي شبابه الحين يوم صار عنده قدرات ومسؤول صار يجيبهم، يحب البلايستيشن، يحب الحصن الياباني، يحب المصارعة فوقع معهم، مع إنها ما لها شعبية في السعودية؟

– بسألك سؤال، برنامج الحصن من أشهر البرامج الشعبية في المملكة العربية السعودية، ولما أعلنا عن التوقيع كان ترند في العالم، المصارعة الحرة صارت ترند في العالم، البلوت أكبر تظاهرة الآن قاعدة تصير في المملكة العربية السعودية مع عدد المشاركين، البلايستيشن اللعبة القادمة في المملكة العربية السعودية، وما في بيت ما خلو من البلايستيشن، يعني تركي آل الشيخ جزء من المجتمع السعودي، اللي يحبه تركي آل الشيخ يحبه المجتمع السعودي، زي تركي آل الشيخ ما يحب نظام الحمدين، فالمجتمع السعودي ما يحب نظام الحمدين.. فلا تقعد تسألني إن تركي آل الشيخ ما يحب نظام الحمدين يعني تفصل الشعب السعودي، أنا ما أحب الحمدين وما أحب تميم، فالشعب السعودي ما يحب الحمدين ولا يحب تميم.

36

لماذا لم تسمحوا بمشاركة غير السعوديين في البلايستيشن، في البلوت تحديدًا؟

– سمحنا للمقيمين وفق ضوابط معينة في البداية، لكن إحنا في البداية يقولك أنا وولد عمي على الغريب وأنا وأخوي على ولد عمي.. إحنا في البداية علينا في أهل ديرتنا، وبعدين نلتفت للباقين، لكن هذا لا يمنع إننا قدمنا أشياء للموجودين في البلد.. عندك مثلًا اعتزال الكابتن فؤاد أنور كان أكثر من 80 في المئة من الحضور من غير السعوديين، وكانوا محرومين في بلدانهم من الحضور في الملاعب لأسباب وظروف خاصة لسنوات عديدة.

37

جائزة الماراثون كانت الأكبر، لكنَّ الجائزة الكبرى ذهبت إلى غير السعوديين، وجائزة السعوديين كانت ضعيفة، مع أنكم تعلمون أن السعودية ليس لديها عدَّاؤون في الماراثون، وتعلمون أن آخر أبطال الماراثونات العالمية سجلوا للمشاركة، ما يعني ضمان نيلهم الجائزة الكبرى؟

– هي مو جائزة المواطنين السعوديين، هي كانت جائزة كمركز أول، هذا أول شيء، وأتفق معك، إحنا نبي نعزز ثقافة الماراثون في المملكة العربية السعودية ومستقبلًا راح نحصرها على السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

38

ممتاز، معنى كذا حيكون ماراثون رياضي بس مش دولي، لأنه ما يشارك فيها عالميون؟

– مستقبلًا.. لما يكون في ثقافة الماراثون تكون موجودة في الشارع السعودي.

39

هل تقيس النجاح من خلال ردة الفعل في تويتر والهاشتاقات التي تتصاعد، أم تقيس النجاح من خلال مستشاريك وما يقولونه لك؟

– أقيس النجاح من رضا القيادة عني في المملكة العربية السعودية، وثقتي في مواطني بلدي، ورضاهم، المواطنين الصالحين والعاقلين.

40

16 مارس سيعلن الفيفا قرار رفع الحظر ربما عن ثلاث مدن عراقية، البصرة وكركوك وكربلاء، بالنسبة لكم في السعودية هل تجرون اتصالات مع الفيفا لرفع الحظر؟

– نعم، السعودية أول من بادرت الآن بشكل واضح وصريح في هذا الموضوع، وشاركت بمنتخبها ومتأهل لكأس العالم وراحت لعبت في البصرة، ولقينا حفاوة غير مستغربة من إخواننا أهل العراق. العراق عربي قبل كل شيء، وهذه الرسالة المفروض أن توصل لكل عربي أنه العراق عربي وامتداد لنا وعلاقات وروابط أخوية ودم بيننا وبينهم، وإحنا ما نقول إننا نعمل خير ونرميه في البحر، الخير في أهلنا واجب علينا، وحتى لو جو ناس وتسلقوا على كتافنا من بعدنا وادعوا ونسبوا الفضل فإحنا متعودين، شفناها في ملف الكويت قبل كذا وفي ملفات عديدة قبل كذا، الشارع العربي والشارع العالمي يعرف حجم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويعرف دور المملكة العربية السعودية، السعودية لا تخلو دولة في العالم من منشآت خيرية من المملكة العربية السعودية وأحياء سكنية ومساجد ومن الإمارات ويعرفون من ينظمون الدمار والخراب في البلدان الأخرى.. عندنا قيادة شابة، لولا دعم هذه القيادة الشابة ما قدرت أشتغل ولا 1 في المئة من الشغل اللي أنا قاعد أشتغله، الشغل اللي أنا قاعد أشتغله، أنا أنفذ التعليمات والخطوط العريضة التي تعطى لي من القيادة سواءً مولاي خادم الحرمين الشريفين أو من أوكله بهذا الملف بشكل مباشر ملف رعاية الجانب الاقتصادي والسياسي والشبابي في المملكة العربية السعودية سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأجتهد باللي أقدر عليه، بالعكس أنا قاعد آخد لوم وآخد دروس يومية من سيدي إذا أخطأت، وآخد دعم وكلام إيجابي إذا أحسنت، وأمن له بكل الفضل وكل الدعم الذي وصلت له الآن في الرياضة ووصلوا له الرياضيين الدعم من محمد بن سلمان شخصيًّا، محمد بن سلمان مَن يقف خلف كل الحراك الرياضي في المملكة العربية السعودية، وهذا جزء بسيط من الملفات التي عند محمد بن سلمان.. هذا 1، 2 إن شاء الله نقدر نرد لو جزء بسيط مما حصلنا عليه من هذا الدعم، وأحب أشكر ولأول مرة أنا لمستها في الوطن، تعاون جهات حكومية كثيرة، أحب أشكر وزير الداخلية، تعاونه معي غير مسبوق، أحب أشكر سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، أحب أشكر معالي رئيس الديوان الأستاذ خالد العيسى، أحب أشكر معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أحب أشكر أخوي سعود القحطاني، أخوي سعود القحطاني وراء كثير من الأمور اللي قاعدة تحصل في الرياضة ولا أستغني عن توجيهاته ودعمه لي، إحنا منظومة واحدة كلنا همنا المملكة العربية السعودية، رجال محمد بن سلمان ليس بينهم حب ظهور أو تنافس فيما بينهم، يتنافسون على مصلحة المواطن السعودي وعلى راحة المواطن السعودي، وعلى كسب رضا سيدي في توجيهاته.