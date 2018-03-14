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العمل والتنمية الاجتماعية: فتاتي “معنفة بريدة” لم تتعرضان إلى عنف

العمل والتنمية الاجتماعية: فتاتي “معنفة بريدة” لم تتعرضان إلى عنف
http://almnatiq.net/?p=551724
المناطق_بريدة

استبعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعرض فتاتان تعانيان من أمراض نفسية إلى العنف من أمهما وزوجها ، وذلك بعد أن زار فريق وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة القصيم منزل الفتاتين ، إثر ظهور وسم (هاشتاغ) «معنفة بريدة» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن فريق وحدة الحماية الاجتماعية تدخّل لمتابعة الحالة ، والوقوف ميدانياً عليها ، لدراستها ومعالجة المشكلة وتقديم الخدمات اللازمة كافة ، مضيفة: «أنه تبين بعد زيارة المنزل ولقاء صاحبه ، وجود فتاتين من زوجته المتزوجة سابقاً من زوج آخر ، وتبلغان 15 عاماً ، وتعانيان من أمراض نفسية ، وتم إحالتهما على الفور إلى مستشفى الصحة النفسية في بريدة ، لتشخيص حالهما ، وتقديم الرعاية والعلاج اللازمين لهما».

وأشارت الوزارة ، إلى أنه «لم يتبين لفريق الحماية الاجتماعية أي ملاحظات أو علامات لعنف وقع عليهما من والدتهما أو زوجها حالياً ، وستستكمل إجراءاتها حال استلام نتائج تقرير الصحة النفسية».

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