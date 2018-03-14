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83 % نسبة التزام محلات “المستلزمات النسائية” بالتوطين والتأنيث

83 % نسبة التزام محلات “المستلزمات النسائية” بالتوطين والتأنيث
http://almnatiq.net/?p=551726
المناطق_الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية، 92472 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات كشفت التزام 76463 منشأة بنسبة 83%، في حين بلغ عدد غير الملتزمين 16009 منشآت بنسبة 17%.

ولفت إلى أن فرق التفتيش ضبطت 12976 مخالفة للقرار، حيث بلغت مخالفات التوطين 3898 مخالفة بنسبة 30%، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7287 مخالفة بنسبة 56% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى 1791 مخالفة بنسبة 14%من إجمالي المخالفات”.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، يقدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل.

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