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أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة

أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة
http://almnatiq.net/?p=551730
المناطق_جدة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن بن عبدالعزيز آل سعود استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير  في منزله بجدة مساء اليوم صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز  وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من الأهالي الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز  – رحمه الله – .
كما كان في استقبال المعزين إبنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد .
وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم في الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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