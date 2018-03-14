مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل الإدارة العامة لطلاب المنح “غراس”

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رعى معالي جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس الحفل الأول لطلاب المنح “غراس”، والذي نظمته الإدارة العامة لطلاب المنح، بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بأبها .

وأكد مدير الجامعة خلال كلمته التي ألقاها إلى تطلع الجامعة مستقبلا انطلاقا من رؤيتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية إلى زيادة طلاب المنح في جميع المراحل المختلفة، كذلك إلى زيادة التخصصات التي يلتحق بها الطلاب والطالبات، معلنا عن انطلاق وحدة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مبينا أهمية استقطاب طلاب المنح من جميع دول العالم والدور المأمول منهم سواء في فترة التحاقهم بالدراسة بالجامعات السعودية أو بعد انتهاء فترة دراستهم.

وأكد السلمي حرص الجامعة على طلاب المنح المتمثل في إنشاء الادارة العامة لطلاب المنح عام 1439هـ وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، كذلك إنشاء الصندوق الخيري.

بدوره قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد آل دعجم إن حرص ولاة الأمر على الرقي بسلم الحضارة وتقدم الأمم يرتبط بتقدم مؤسساتها التعليمية وجامعاتها بشكل رئيسي والتي تسهم في بناء مجتمعات راقية قادرة على الإبداع والعطاء.

وإدراكا من قيادة الجامعة في هذا الدور التنموي حملت على عاتقها بزيادة طلاب المنح وتسخير كل الطاقات والجهود لخدمتهم وتذليل العقبات التي تواجههم ليكونوا لبنة صالحة في بناء مجتمعاتهم حين الانتهاء من الدراسة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030وتعزيزا لدور المملكة العالمي والعلمي وفق رؤية الاسلام الوسطية داعيا طلاب المنح إلى التمسك برسالة الإسلام الوسطية.

وشمل الحفل فيلماً وثائقيا عن أعداد طلاب المنح وتوجه الجامعة باستقطاب 2500 طالب في عام 1442هـ، كما بلغ عدد طلاب المنح في الجامعة (2129) ألفين ومئة وتسعة وعشرون طالباً وطالبة، منهم 2032 للمنح الداخلية، وسبعة وتسعون من المنح الخارجية من عشرين دولة مختلفة يدرسون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم.

الجدير بالذكر بأنه يتوقع أن تصل عدد الجنسيات في العام المقبل للمقبولين في برامج المنح 42 جنسية من القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية،

وفي ختام الحفل كرم السلمي طلاب المنح المتفوقين في مختلف الدرجات العلمية.