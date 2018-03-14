ايران: السجن «15» عاماً لنائب أحمدي نجاد

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أودع نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، حميد بقائي، السجن أمس الثلاثاء، تنفيذاً لحكم بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بقضايا فساد، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس قالت فيه إن النيابة العامة في طهران كشفت خبر اعتقال المحكوم وأودعوه السجن.

يُذكر أنه سبق سجن بقائي في 2015، 7 أشهر، لأسباب مجهولة.وأثناء توليه مهماته تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.

وكان حميد بقائي، نائباً للرئيس المحافظ أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة لولايتين بين 2005 و2013 ، ومديراً لمكتبه خلال ولايته الثانية، ويقيمان علاقات وثيقة.

وبقائي متهم باختلاس أموال، والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً.