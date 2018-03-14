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المملكة: نظام الأسد يستهدف المدنيين عمداً

المملكة: نظام الأسد يستهدف المدنيين عمداً
http://almnatiq.net/?p=551742
المناطق_الرياض

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبد العزيز الواصل أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل النظام على الأراضي السورية يفيد بأن المدنيين في سوريا ليسوا فقط ضحايا غير مقصودين للعنف بل كثيراً ما يستهدفون عمداً بوسائل وأساليب حربية غير مشروعة.

مشيراً إلى أن كثرة الهجمات المتكررة على البنى التحتية والمرافق الحيوية واستخدام الحصار من قبل النظام السوري ومنع المعونات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين فاقم من الأزمة الإنسانية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن الأزمة السورية تدخل منحنى خطيراً غير مسبوق بالرغم من الندءات العاجلة التي يطلقها المجتمع الدولي والقرارات الأممية الأخيرة التي تطالب بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية إلا أن النظام السوري وحلفاءه ما زال مستمراً في العمليات العسكرية خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة مطالباً الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

وجدد سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت المتماشي مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان “جنيف 1” وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد.

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