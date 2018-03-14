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“الإسكان”: التمويل العقاري سيرتفع ل 502 مليار ريال في 2020

“الإسكان”: التمويل العقاري سيرتفع ل 502 مليار ريال في 2020
http://almnatiq.net/?p=551745
المناطق_الرياض

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن سعي الوزارة لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول عام 2020، بدلًا من 290 مليارًا يتم إنفاقها حاليًا.

وخلال منتدى صندوق التنمية العقارية بالرياض، اليوم الأربعاء، أكد الحقيل أنه جارٍ العمل على تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.

وتعمل المملكة على زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش الاقتصاد، وسط اتخاذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.

وانطلقت أعمال مؤتمر صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “تمويل الإسكان في السعودية”، الذي يستمر ليوم واحد، بالتعاون مع “يوروموني للمؤتمرات” في الرياض.

ويستعرض الصندوق، خلال المؤتمر، تجربة التحول من جهة مانحة إلى مؤسسة تمويلية تبتكر حلولًا لسوق التمويل العقاري، وإبراز دوره كصانع سوق للتمويل العقاري، أكثر من كونه جهة ممولة للمستفيدين، والالتقاء بمجتمع الأعمال B2B والمشاركين في صناعة هذا السوق على الصعيدين المحلي والدولي.

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