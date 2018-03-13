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محلي أملج يوصي بطريق دائري لابعاد الشاحنات

محلي أملج يوصي بطريق دائري لابعاد الشاحنات
http://almnatiq.net/?p=551753
المناطق_فايز السميري
أوصى محلي املج بطريق دائري يبعد الشاحنات عن المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المحلي الذي ترأسه محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي وبحضور الاعضاء من مديري الادارات الحكومية والاعضاء المعينين بقاعة الإجتماعات وفي بداية الجلسة تم استعراض المواضيع السابقة ومراحلها والتعقيب عليها مع الجهات ذات العلاقة ، ومناقشة الاستفادة من مباني المستشفى القديمة كمركز لطب الاسنان او لحالات مرضى الصحة النفسية وحاجة المحافظة الى طريق دائري يبعد الشاحنات التي تمر بوسط المحافظ خلال اوقات الذروة وتسبب اختناق للحركة المرورية ، والتوصية بتشغيل مبنى السوق الشعبي الواقع بالمنطقة التاريخية ومناقشة اقترحات الاعضاء وعدد من المواضع المدرجة في جدول اعماله والتي تصب في صالح التنمية للمحافظة.ر

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