أمير نجران يدشن الهوية الوطنية

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دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية، صباح اليوم، بحضور مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة، جمال بن عبدالله آل مشيط.

وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن مزايا الجيل الثالث للهوية الوطنية، من حيث ضمان دقة المعلومات، واحتوائها على شريحة ذكية لا تلامسية، مؤكدًا سموه أن هذا التطور يترجم التوجّه نحو استخدام أحدث وسائل التقنية في الخدمات، بمعايير أمنية فائقة الدقة والحصانة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

عقب ذلك، أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز الهوية الوطنية الخاصة به، في جيلها الثالث.