أزرق نجد يظفر بكأس محافظة القريات بميدان فروسية الجوف

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اقيم سادس سباقات فروسية الجوف على ميدان الفروسية بسكاكا لموسم هذا العام 1439هـ بدعم إمارة منطقة الجوف “كأس محافظة القريات” بحضور محافظ القريات الاستاذ عبدالله بن صالح الجاسر، وسط حضور من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.

وأعلن رئيس لجنة السباق والتحكيم الأستاذ أحمد بن ونيس السياط النتائج النهائية للأشواط الاربعة لخيول الإنتاج لمسافة 2000م حيث جاءت على النحو التالي :

الشوط الأول (المبتدئة) حصل على المركز الأول الجواد برق السماء للمالك فراس عبدالرحمن الصالح والمدرب فراس الصالح والخيال نواف الفيروز .

وفي الشوط الثاني (شوط الافراس) حصل على المركز الأول الفرس لهاقة للمالك أبناء ضيف الله المرعي والمدرب راشد الراشد والخيال أحمد شرار

وفي الشوط الثالث (مفتوح الدرجات) حصل على المركز الاول الجواد برق الرعود للمالك أسطبل أبناء سليم الروضان والمدرب سعود الروضان والخيال البراء المحيميدي.

وفي شوط الكأس (درجة ثالثة) توج بكأس محافظة القريات الجواد أزرق نجد للمالك خالد ماجد السرحاني والمدرب مشعل السرحاني والخيال خالد السرحاني .

حيث قام محافظ القريات بتسليم الكأس ومكافأة الفوز، مشيدا بالجهود المبذولة والتنظيم المبهر لعمل اللجان الفنية القائمة على السباقات. متمنياً لهم التوفيق والسداد.

كما قدم مدير عام الميدان المشرف العام على اللجان الفنية الاستاذ أحمد بن إبراهيم القايد هدية تذكارية لمحافظة القريات عبارة عن قطعة سدو تحمل شعار ميدان الفروسية بالجوف، مقدمأ له الشكر والتقدير على حضوره وتحمل عناء السفر لحضور هذا الحفل .