تعليم تبوك يعتمد الدوام الصيفي في مدارس المنطقة الأحد المقبل

المناطق - تبوك :

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، مواعيد الدوام الصيفي لجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها ( بنين وبنات ) بداية من الأحد المقبل الموافق 1/ 7/ 1439هـ.

وأكد تعميم الإدارة لمكاتب التعليم وإدارات المدارس ورياض الأطفال بالمنطقة، على أن بداية اليوم الدراسي والحضور لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية ستكون في تمام الساعة السابعة صباحاً فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع صباحاً وشدد التعميم على ألا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي الساعة الثانية والنصف ظهراً، ومراعاة المرحلة الدراسية في ذلك والمتابعة خلال الزيارات الإشرافية للمدارس.