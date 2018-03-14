محافظ قلوة ” يدشّن برنامج لقاءات الخير الدعوي

المناطق-الباحة

دشّن محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي برنامج لقاءات الخير الدعوي والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة وذلك بجامع التوحيد بالسوق الشعبي بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل .

وانطلق البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعدها ألقى إبراهيم علي آل خاتم كلمةً شكر فيها كل من ساهم ودعم وشارك في إنجاح هذا الملتقى موضحاً ماسيتضمنه من فعاليات وبرامج .

عقب ذلك ألقيت كلمة محافظ قلوة أثنى خلالها على الجهود الدعوية المباركة للمكتب التعاوني في المحافظة، ودوره المهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتقديم الفائدة للشباب ولمختلف فئات المجتمع بالمحافظة، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

عقب ذلك كرم الحربي شركاء النجاح من الإدارات الحكومية والجهات الإعلامية.

إثر ذلك انطلقت أولى محاضرات الملتقى للشيخ أحمد بن أحمد ضبعان العسيري بعنوان ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. ” ، فيما جرى تقديم العديد من الهدايا والجوائز للحضور .

يذكر أن الملتقى سيستمر لخمسة أيام سيتخلله العديد من المحاضرات العامة واللقاءات الشبابية والبرامج النسائية والفعاليات المختلفة.

حضر حفل التدشين للبرنامج الدعوي رئيس بلدية قلوة المهندس عوض القحطاني ومدير مكتب التعليم الأستاذ محمد الزهراني ورئيس المجلس البلدي ومدير المركز الإعلامي الأستاذ علي العويفي ومدير فرع إدارة المساجد بالمحافظة وعدد من المسؤولين والإعلاميين.