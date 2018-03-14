فنانة تشكيلية تقدم لسمو أمير المنطقة الشرقية لوحة فنية من أعمالها

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة لوحة فنية من الفنانة التشكيلية المواطنة صفية محمد إبراهيم احمساني وهي عبارة عن ” صورة لسموه الكريم ” ، وقدم سموه الشكر للفنانة ” صفيه ” على إبداعها في مختلف أعمالها الفنية وقدرتها على الفن التشكيلي الواقعي الذي يعكس موهبتها ، وأنها جمعت بين الموهبة والتفوق الدراسي، متمنياً سموه لها التوفيق والسداد .
من جهته عبرت الفنانة التشكيلية صفية أحمساني عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية و دعمه غير المستغرب لأبناء وبنات الوطن من المبدعين في مختلف المجالات ، مؤكدة بأن لوحتها عبارة عن صورة شخصية لسمو الأمير سعود بن نايف اعتزازاً وفخراً بهذه الشخصية التي قدمت للوطن وللمواطن الكثير والكثير.
التعليقات (٠) اضف تعليق