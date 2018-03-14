الأمير عبدالله بن بندر يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة

المناطق _ جدة

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمنطقة والذين قدّموا لسموه شرحاً عن جهود الجمعية لخدمة الأسر التي بلغ عددها 319 ألف أسرة بالمنطقة في جوانب التعليم والتدريب والإرشاد والإصلاح الأسري.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على أعمال الجمعية منذ نشأتها قبل نحو 16 عاماً والتي شملت تأهيل 500 خبير مختص في مجال الأسرة إضافة لتنفيذ أكثر 23 دراسة وبحث أسري وطباعة إصدارات علمية إرشادية لتطوير الخدمات الأسرية.

وقدّم القائمون على الجمعية نبذة عن خطط الجمعية خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري عبر مبادرات تنموية مستدامة تنطلق من محور بناء الإنسان للوصول لتنمية مجتمعية متكاملة.

وتنفذ الجمعية أيضاً العديد من المبادرات التوعوية للأسر مثل ندوات التأثير الأسري الجماهيرية والمشاركات في الأماكن العامة عبر حملات توعوية تناقش العديد من القضايا المجتمعية ، كما تقدم الاستشارات الأسرية المباشرة والهاتفية والإلكترونية ، وتعقد دورات ومحاضرات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية والمحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها ، إلى جانب عقد ملتقيات ومنتديات لدراسة لقضاياها بهدف معالجتها ، وأخيراً تنفيذ ونشر الدراسات والأبحاث العلمية في هذا الجانب.

يشار إلى أن الجمعية حصلت على العديد من الجوائز ومن بينها جائزة الملك خالد للتميز ومكة للتميز وجائزة جدة للإبداع ، و التميز الرقمي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وجائزة المشروعات الاجتماعية الرائدة على مستوى الخليج.