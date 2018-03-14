رئيسة وزراء بريطانيا تعلن مقاطعة كأس العالم في روسيا وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا ..وموسكو ترد

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http://almnatiq.net/?p=551853
المناطق _ وكالات

قررت الحكومة البريطانية، الأربعاء، طرد 23 دبلوماسيا روسيا من الأراضي البريطانية، إثر اتهامها للحكومة الروسية بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا بغاز الأعصاب.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال جلسة في البرلمان، إن الدبلوماسيين الروس الذين قررت بريطانيا طردهم هم عملاء استخبارات سريين، وأضافت أن لديهم مهلة أسبوع واحد لمغادرة الأراضي البريطانية.

كما أعلنت ماي عدم حضور الوزراء وأفراد العائلة الملكية البريطانية لكأس العالم 2018 في روسيا. لكنها أوضحت ماي أنه ليس من مصلحة بلادها قطع العلاقات تماما مع روسيا ولكن العلاقات لن تكون كما كانت بعد هذه الحادثة، لذلك سيتم قطع التواصل الثنائي على المستوى الدبلوماسي الرفيع من ضمنها إلغاء دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لزيارة بريطانيا.

في المقابل، قالت السفارة الروسية في لندن إن قرار الحكومة البريطانية بطرد 23 دبلوماسيا روسيا هو “عمل عدائي غير مقبول وغير مبرر وقرار قصير النظر”. وأضافت السفارة في بيان أن “القيادة السياسية البريطانية تتحمل مسؤولية تدهور العلاقات الروسية البريطانية”.

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