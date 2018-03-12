وكالة شؤون المسجد النبوي تختتم حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

المناطق _ المدينة المنورة

اختتمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي صباح اليوم حملتها القائمة للتبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي والمنظمة من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ، واستمرت الحملة التي انطلقت صباح الاثنين لمدة ثلاث أيام في مبنى الوكالة وبالمسجد النبوي عند مدخل السلم الجنوبي الغربي باب رقم (6) .

وأوضح وكيل إدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الأستاذ نادر الشريف أن هذه الحملة تأتي بتوجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ، دعماَ من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لجنودنا المرابطين على ثغور هذا البلاد المبارك ، لاسيما أن الله من علينا بنعم عظيمة ، ومن هذه النعم نعمة الأمن والأمان والصحة في الجسد وتحري الأجر والمثوبة لأن في ذلك حفظاً للدين وللنفس .