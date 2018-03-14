احدث الأخبار

سمو أمير الباحة يستقبل أعضاء فريق التجمع التطوعي
أبرز المواد
 قصيدة الشاعر محمد بن فطيس في الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 مدير جوازات عسير يبحث مع سفير جمهورية أفغانستان أوضاع الجالية الأفغانية بالمنطقة
منطقة عسير
 وكالة شؤون المسجد النبوي تختتم حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي
منطقة المدينة المنورة
 رئيسة وزراء بريطانيا تعلن مقاطعة كأس العالم في روسيا وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا ..وموسكو ترد
أبرز المواد
 كفاءة: “قطاع المباني”يستهلك نحو 29 % من الطاقة المستهلكة في المملكة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن بندر يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بجدة
أبرز المواد
 فنانة تشكيلية تقدم لسمو أمير المنطقة الشرقية لوحة فنية من أعمالها
أبرز المواد
 كتاب “توصون شيء ولاش”..يثير ضجة قبل انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب
أبرز المواد
 محافظ قلوة ” يدشّن برنامج لقاءات الخير الدعوي
منطقة الباحة
 تعليم تبوك يعتمد الدوام الصيفي في مدارس المنطقة الأحد المقبل
منطقة تبوك
 أزرق نجد يظفر بكأس محافظة القريات بميدان فروسية الجوف
منطقة الجوف
احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

احتفال سيدة بعودة زوجها من السفر خارج المملكة ينتهي بالطلاق…والسبب!

أبرز المواد
مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

مشروب سحري يغسل الكلى من السموم ويطرد الحصوات

أبرز المواد
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. وهذه أبرز مخاطرها

أبرز المواد
الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

الفيديو المتداول لإنتحار أمير سعودي في مطار في لندن #إشاعة”

أبرز المواد

مدير جوازات عسير يبحث مع سفير جمهورية أفغانستان أوضاع الجالية الأفغانية بالمنطقة

مدير جوازات عسير يبحث مع سفير جمهورية أفغانستان أوضاع الجالية الأفغانية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=551871
المناطق _ عسير
استقبل مدير جوازات منطقة عسير اللواء/ سعد بن ابراهيم الخالدي  في مكتبه سعادة سفير جمهورية أفغانستان الاسلامية لدى المملكة السيد / سيد جلال كريم والوفد المرافق معه.
وخلال اللقاء تمّ مناقشة الموضوعات المشتركة التي تخص اوضاع الجالية الافغانية بمنطقة عسير بما يحقق نظامية إقامة الجالية الافغانية والتمتع بحقوقهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.
وقد عبر سعادة السفير سيد جلال كريم عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وما حققه اللقاء من أهداف تهم الجانبين
وفِي نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة

روابط ذات صلة

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل الإدارة العامة لطلاب المنح “غراس”

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل الإدارة العامة لطلاب المنح “غراس”
أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة

أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة
أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة 

أمير عسير يستقبل المعزين في الأمير بندر بن خالد بجدة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*