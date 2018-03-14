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سمو أمير الباحة يستقبل أعضاء فريق التجمع التطوعي

سمو أمير الباحة يستقبل أعضاء فريق التجمع التطوعي
http://almnatiq.net/?p=551881
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، يرافقه أعضاء فريق التجمع التطوعي للسيارات المعدلة الذي يشارك حالياً في فعاليات التجمع التطوعي الأول بمحافظة الحجرة .
وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مؤكداً أهمية العمل التطوعي الذي يجسد معنى التكاتف وروح التعاون بين أفراد المجمع ، متمنياً التوفيق للجميع.
بعد ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل من محافظ الحجرة ، عن أهداف فرق التجمع التطوعي للسيارات المعدلة “الدفع الرباعي” .
وبين المحافظ أن عدد الفرق المشاركة بلغ 14 فريقاً من داخل المملكة وخارجها ، وبعدد أكثر من140سيارة للدفع الرباعي, مشيراً إلى أن الفعالية تعتبر أول وأكبر فعالية تطوعية لفرق الدفع الرباعي بالمملكة التي تشارك بها عدة فرق تطوعية, وهيئة الرياضة والشباب, والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, مقدماً شكره لسمو أمير الباحة على دعمه وتشجيعه الدائم لكافة الفعاليات ، متمنياً أن تحقق هذه الفعالية تطلعات سموه الكريم.
وفي ختام الاستقبال تسلم أمير الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ الحجرة ، والتقطت الصور التذكارية .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, ومدير عام مكتب سمو أمير الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .
يذكر أنه تم تدشين فعالية التجمع التطوعي  برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الباحة وتستمر لمدة ثلاثة أيّام .

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